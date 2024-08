Was passiert, wenn Kiew Putins Gas abdreht?

„Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen“, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in seiner Videoansprache mit. Was nach einer unbedeutenden Ortschaft klingt, ist aber eine der wichtigsten Drehscheiben von Wladimir Putins Gas-Imperium.