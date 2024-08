Wie die Ukraine Russland in zwei Phasen blamierte

Wie ist die Ukraine in Kursk vorgegangen?

Bei ihrer Offensive in der russischen Grenzregion Kursk ist die ukrainische Armee nach einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP bis Montagabend um bis zu 800 Quadratkilometer vorgerückt. Zum Vergleich: Das ist in etwa doppelt so groß wie die Fläche von Wien.