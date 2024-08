Weltklasse-Wakeboarder sind im Hochzeits-Sandwich

Halli-Galli am Jetlake in Feldkirchen! Bei den Männern hat die Nr. 1 der Welt für das Donnerstag und Freitag steigende 3-Star-Cable-Worldtour-Event gemeldet – und bei den Frauen die Nummer 2. Wobei das spektakuläre Event an der Top-Locatino quasi im Sandwich zwischen zwei Hochzeiten steigt.