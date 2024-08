Wie der Krieg gegen Pornos das freie Web gefährdet

„Wie Sie vielleicht wissen, verlangen Ihre gewählten Vertreter von uns, Ihr Alter zu überprüfen, bevor wir Ihnen Zugang zu unserer Website gewähren“, erzählt Pornostar Cherie DeVille – völlig bekleidet – in einem Video auf Pornhub, welches die Website Millionen von Besuchern in den USA anstelle der sonst üblichen Kost serviert. Mehr gibt es auch nicht zu sehen, denn als Reaktion auf in zahlreichen US-Bundesstaaten verabschiedete Gesetze, die eine Altersprüfung vorschreiben, hat Pornhub vorsorglich selbst den Stecker gezogen - Krone+ berichtete.