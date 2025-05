Gezielte Therapie gegen hellen Hautkrebs

In ca. fünf Prozent können sich diese Stellen zu invasivem Hautkrebs weiterentwickeln und sind somit auch aus Sicht von ao. Univ.-Prof. Dr. Gudrun Ratzinger, Direktorin der Univ.-Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie in Innsbruck, behandlungsbedürftig. „Eine Flächenbehandlung durch photodynamische Therapie – u.a. mit Tageslicht – kann Operationen und Folgeerkrankungen verhindern. Bei dieser Therapie wird ein Lichtsensibilisator in oberflächlichen, entarteten Zellen angereichert und anschließend durch Licht aktiviert. Dies führt zur Zerstörung der betroffenen Zellen“, erklärt die Expertin.