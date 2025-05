Braunöder: „Juventus kann mir keiner mehr nehmen“

„Ich werde rund um die Uhr verwöhnt. Den Kochlöffel muss ich nicht schwingen, daheim ist es eben am schönsten“, zwinkert Matthias Braunöder. Der zurzeit den Urlaub im Elternhaus im burgenländischen Krensdorf verbringt. Danach tankt der Blondschopf noch auf Mallorca und Bali Kraft. „Ich schalte komplett ab, das ist für meinen Kopf sehr wichtig“, weiß der 23-Jährige. Der auf eine turbulente Premierensaison in der Serie A zurückblickt. Beim Aufstieg ins italienische Oberhaus war der „Sechser“ bei Como unter Trainer Cesc Fabregas gesetzt – wie auch zum Ligastart gegen Juventus Turin. „Diese Erfahrung kann mir keiner mehr wegnehmen!“ Es blieb allerdings das einzige Spiel, das Braunöder über die volle Distanz absolvierte. In acht Ligaeinsätzen sammelte der Ex-Austrianer gerade einmal 265 Minuten – heuer stand er noch gar nicht auf dem Platz. Das hat sich Braunöder vor seinem Wechsel im letzten Sommer ganz anders vorgestellt – trotz harten Konkurrenzkampfs. „Es war ein Auf und Ab, mit einem negativen Ende. Es ist ganz klar, dass ich ab Sommer wieder regelmäßig spielen will. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, Der Klub und ich werden uns überlegen, ob es hier noch Sinn macht.“