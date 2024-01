Warum Pornhub & Co bald den Stecker ziehen könnten

Für viele Internetnutzer in den US-Bundesstaaten Montana und North Dakota hat das neue Jahr mit einer Überraschung begonnen: Wer von dort auf Porno-Plattformen wie Pornhub, YouPorn oder Brazzers zugreifen will, landet seit dem Jahreswechsel praktisch vor verschlossenen Türen. Die Seiten sind nicht länger abrufbar. Neue, mit 1. Jänner in den beiden US-Staaten geltende Gesetze zeichnen allerdings nur indirekt für die Sperre der Porno-Websites verantwortlich - veranlasst hat diese der Betreiberkonzern Aylo (vormals Mindgeek) als Zeichen des Protests vielmehr selbst, und macht damit deutlich, was Nutzern auch hierzulande bald drohen könnte ...