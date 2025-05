Carlos Sainz: „Was ich total unfair finde, …“

„Rookie hat es einfacher“

Schadenfreude verspürt Sainz allerdings keine, viel eher hält er fest: „Die Leute unterschätzen ganz offenbar, was es bedeutet, den Rennstall zu wechseln. Am neuen Arbeitsort bist du immer der Neuling, dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Erfahrung du mitgebracht hast. Ich glaube sogar, ein Rookie hat es fast einfacher, sich an sein neues Auto zu gewöhnen. Denn er bringt keine Erinnerungen an die früheren GP-Rennwagen mit, er steigt ins Auto wie ein weißes Blatt Papier.“