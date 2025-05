Mega-Hochzeit, Mega-Ärger für Bezos in Venedig!

„No space for Bezos“ – „Kein Platz für Bezos“

Während manche sich darauf freuen, Promis aus nächster Nähe zu sehen, bereiten Aktivistengruppen Protestaktionen gegen einen der reichsten Männer der Welt vor, der laut Forbes ein Vermögen von 215 Milliarden Dollar besitzt. Der Bürgerverband „Laboratorio Morion“ plant an den Tagen der Hochzeit Protestaktionen unter dem Motto „No space for Bezos“.