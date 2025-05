Aus Mozartkugel-Fabrik werden hippe Loft-Büros

Bei der Salzburg Schokolade, dem ehemaligen Produzenten der Mirabell Mozartkugel in Grödig, gingen bekanntlich zum Jahresende die Lichter aus. Die Gesellschaft, die abgewickelt wird, kämpft noch immer mit massiven Schulden. Gläubiger sitzen noch auf Forderungen von zumindest 7,7 Millionen Euro. Dabei wurde das Tafelsilber, Fabrik und Grundstücke, bereits für rund zehn Millionen Euro verkauft. Am Mittwoch meldete die Salzburg Schokolade GmbH deshalb zum zweiten Mal Konkurs an – die „Krone“ berichtete.