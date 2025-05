Politische Machtspiele in der unendlichen Steppe

Präsident Chürelsüch hingegen strebt offenbar eine Reform des politischen Systems an. Seine Amtszeit, die nach sechs Jahren endet, möchte er verlängern. „Er will die Verfassung ändern, um eine zweite Amtszeit zu ermöglichen und die Befugnisse des Präsidenten auszuweiten“, so eine Quelle aus Regierungskreisen. Geplant sei ein Referendum, um dieses Vorhaben abzusichern. „Die Jugend ist leicht zu beeinflussen. Wenn er das Referendum gewinnt, könnte die Mongolei in Richtung eines autoritären Systems abgleiten“, warnt die Quelle weiter.