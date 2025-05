So kam der US-Superstar nach Henndorf am Wallersee

Jack Nicklaus (li.) gewann in seiner Karriere 18 Major-Titel, Tiger Woods (re.) 15. Heute ist Nicklaus weltweit Architekt von Golfplätzen. Das Projekt GC Altentann in Henndorf am Wallersee war in den 80er-Jahren sein erstes am europäischen Kontinent. (Bild: AP/Tony Dejak)