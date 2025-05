St. Pauli will Klagenfurter Abwehrtalent kaufen!

„Fünf Spieler, die alles aufwirbeln“

Und dafür hätte der Unternehmer schon konkrete Pläne. „Ich würde fünf Topspieler holen, mit denen wir alles aufwirbeln, für die ich tief in die Tasche greifen würde. All das mit guten Scouts, die dafür sorgen, dass Qualität kommt. Und mit Carsten Jancker als Trainer“, sagt Kaltenegger, der aber dann auch in allen Vorgängen involviert sein will. „Ein Wirtschaftsmann meiner TGI muss im Verein sitzen, damit so ein Finanz-Dilemma nicht wieder zustande kommt!“