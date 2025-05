Darum tobt Kampf um jedes Schwimmkurs-Becken

Vor etwa zwei Jahren zogen Imke Senders und ihr Mann nach Oetz. „Ich arbeitete seit 2004 als Schwimmlehrerin in den Niederlanden, seit kurzem in Tirol als selbstständige Schwimmtrainerin. Dabei musste ich feststellen, dass das Schwimmniveau in Österreich sehr niedrig ist“, erzählt die Wahl-Tirolerin.