Bei Manchester City steht ein Mega-Umbruch bevor

Trifft Franzose bald für City?

Wen genau er nach Manchester holen will, verriet der 50-Jährige zwar nicht, der deutschen „Sportbild“ zufolge soll sich jedoch etwa der Name Rayan Cherki auf der Wunschliste der „Citizens“ befinden. Der Flügelstürmer steht aktuell bei Olympique Lyon in der Ligue 1 unter Vertrag, in 44 Pflichtspiel-Einsätzen brachte es der 21-jährige Franzose in der abgelaufenen Saison auf zwölf Treffer und stolze 20 Assists.