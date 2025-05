Schwarzeneggers Fahrplan für den Heimat-Besuch

Seit 2017 ist zumindest ein alljährlicher Besuch vom „Terminator“ gesichert: Dann, wenn der von ihm initiierte Austrian World Summit in der Landeshauptstadt stattfindet. Anfangs noch in der Hofburg, zwischenzeitlich in der spanischen Hofreitschule, indes wieder in den Sitz des Bundespräsidenten zurückverlegt – in jedem Fall an einer feinen Adresse ... Apropos: Bevor Arnold Schwarzenegger am 3. Juni endlich wieder die Hände der Van der Bellens dieser Welt schüttelt, neben Gästen wie Tony Blair, Felix Neureuther und Nico Rosberg am Rednerpult über die Klimakrise und mögliche Lösungsansätze referiert und mit Fans für Erinnerungsfotos posiert, will er noch seiner Heimat einen Besuch abstatten und Freunde, Wegbegleiter, vielleicht sogar noch einmal das ihm gewidmete Museum besuchen.