Plötzlich unbrauchbar: Wenn die Server ausgehen

Weil der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof in die Pleite geschlittert ist, drohen Tausende seiner Fahrräder nun fahruntauglich und damit Elektroschrott zu werden. Klingt absurd, ist in Zeiten der digitalen Vernetzung aber Realität - und längst kein Einzelfall. Was Sie tun können, wenn Hersteller bei ihren smarten Geräten plötzlich den „Stecker“ ziehen, verraten wir Ihnen hier.