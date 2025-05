Lewis Hamilton klärt auf: „Einfach nur Bullshit“

Und auch Hamilton selbst setzte den Spekulationen um einen etwaigen Zoff mit seinem Ingenieur ein Ende. „Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Es ist großartig, mit ihm zu arbeiten, er ist ein feiner Kerl. Wir beide arbeiten beide so hart, und manchmal kriegen wir es nicht perfekt hin. Natürlich sind wir uns manchmal nicht einig, das kommt in jeder Beziehung vor. Aber das stehen wir zusammen durch“, so der siebenfache Weltmeister. Beziehungsprobleme suche man bei der Scuderia – zumindest laut Hamilton – also vergebens ...