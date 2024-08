„Squid Game 2“-Trailer zeigt Held aus 1. Staffel

Erfolgreichste Netflix-Serie

Die 2021 gestartete südkoreanische Produktion gilt als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. In der ersten Staffel traten die Kandidaten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Doch der makabere Wettbewerb ließ keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.