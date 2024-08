Das weiß man bis jetzt zur 2. „Squid Game“-Staffel

Showrunner verrät erste Details

Showrunner Hwang Dong-hyuk verriet zudem erste Details zu den neuen Episoden: So soll die Hauptfigur Seong Gi-hun, ein geschiedener Vater und verschuldeter Spieler, erneut an den Spielen teilnehmen, nachdem er in Folge seines Triumphs zuletzt Rache an den Hinterleuten des perfiden Spiels, bei dem Menschen gegeneinander antreten und neben dem Geldregen um ihr Leben kämpfen, geschworen hat.