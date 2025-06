Smarter Ventilator sorgt für gehörigen Wirbel

Der Hersteller Dreo ist hierzulande noch weitgehend unbekannt, in den USA rühmt sich das im chinesischen Shenzhen beheimatete Unternehmen jedoch bereits damit, das dritte Jahr in Folge die „Nummer eins der Haushaltsventilatorenmarken“ auf Amazon zu sein. Unter anderem mit dem – etwas sperrig bezeichneten – Standventilator TurboPoly 513S hofft man nun, in Europa an den Erfolg anknüpfen zu können. Wodurch sich das Gerät von gewöhnlichen Ventilatoren abzeichnet, erfahren Sie in unserem Test.