Großes Rätseln: Wie geht’s mit Gregoritsch weiter?

Traum von der WM-Teilnahme

Davor soll aber noch der Traum von der WM-Teilnahme in Erfüllung gehen. „Das ist mein größtes Ziel, das wäre die Spitze meiner Karriere. Für viele von uns ist es auch die letzte Chance“, sagte Gregoritsch. Ob sie genützt wird, könnte sich schon in den ersten beiden Quali-Partien am Samstag in Wien gegen Rumänien und am darauffolgenden Dienstag in San Marino abzeichnen. Danach widmet sich der ÖFB-Stürmer unter anderem einem Charity-Golfturnier im Golfclub Thalersee bei Graz, das am 13. Juni von Gregoritschs Bruder und von Ex-Bundesliga-Kicker Thorsten Schick organisiert wird.