Lady Gaga als Star in „Wednesday“ Staffel 2!

Der Supergast-Star ist aber natürlich Lady Gaga. Sie war 2019 als Hauptdarstellerin in dem Musikdrama „A Star is Born“ für einen Oscar nominiert. Sie gewann den Oscar für „Shallow“ als bester Filmsong. Danach spielte sie in dem Familiendrama „House of Gucci“ mit. Der Film „Joker: Folie à Deux“, die Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers „Joker“ mit Joaquin Phoenix, geriet zu einem Flop in Gagas Filmkarriere.