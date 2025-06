Österreich will jetzt Jugend ins Weltall schicken

Striktes Auswahlverfahren

Der Flug sei weit mehr als ein Spektakel – es sei ein Investitionsprojekt in die Talente von morgen. Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche ab 15 Jahren, die im Schuljahr 2025/26 oder 2026/27 eine Schule in Österreich besuchen und solide Englischkenntnisse mitbringen. Wer „Austronaut“ werden will, muss sich durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren kämpfen – bestehend aus Bewerbungsvideo, Wissenstests, Fitnesseinheiten und einem persönlichen Interview. Auch die medizinische Tauglichkeit wird geprüft. Der große Flugtag ist der 15. Oktober in Luxemburg. Die Teilnahme ist kostenlos, Versicherung inklusive. Info: www.astronautforaday.at