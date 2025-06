Vlatko Mitkov: „Glaube nicht, dass es Absicht war“

Am Wochenende wird rund um die Strafe von Hards Ivan Horvat ein Schlussstrich gezogen. Der Rückraumspieler kassiert anstelle einer zweijährigen eine sechsmonatige Strafe und kann am 1. November wieder einsteigen. In „Handball – Das Magazin“ ist stellt sich Hollabrunns Coach Vlatko Mitkov hinter den Rückraumspieler: „Ich glaube nicht, dass es Absicht war“