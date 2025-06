Bittere Tränen! Hat Hamilton Hoffnung verloren?

„Keine Erklärung“

„Heute war definitiv nicht das, was wir erreichen wollten. Ich habe leider keine Erklärung dafür. Wir müssen uns die Daten anschauen und analysieren, was die wahren Hintergründe dafür sind“, erklärte der siebenfache Champion später. Doppelt bitter: Dass die Probleme nicht allein dem Auto geschuldet sein können, zeigt Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc, der nach dem zweiten Platz in Monaco, in Barcelona als Dritter erneut auf das Podium raste ...