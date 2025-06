Zurückweisungen laut Berliner Gericht rechtswidrig

Trio wehrte sich mit Eilanträgen

Das Trio – zwei Männer und eine Frau – reiste mit dem Zug an und äußerte an der Grenze Asylgesuch. Die Begründung der Bundespolizei für die Ablehnung: Sie seien aus einem sicheren Drittstaat eingereist. Dagegen wehrten sich die Antragsteller, die sich derzeit in Polen aufhalten, mit Eilanträgen.