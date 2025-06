Russische Passanten wollten Drohnen stoppen

Während die Führung in Kiew den erfolgreichen Überraschungsangriff gegen die russische Luftwaffe feiert, versucht der Kreml die Schäden zu relativieren. Die meisten Angriffe seien abgewehrt worden, lediglich „einige Flugzeuge“ seien in Brand geraten, lautet die offizielle Version. Unterdessen sollen auch Passanten und Lkw-Fahrer in der Region Irkutsk belohnt werden, die einen jener Lastwagen belagert haben, die als Startrampe für über 117 Drohnen gedient haben.