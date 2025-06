Fast jeder vierte Schüler macht Hausübungen mit KI

Warum lange einen Aufsatz schreiben oder herumrechnen, wenn die KI die Antwort in wenigen Sekunden gibt? Diese Frage stellen sich derzeit viele Schülerinnen und Schüler – und entscheiden sich am Ende oftmals die KI: Ein knappes Viertel (23 Prozent) gibt zu, Hausübungen kaum noch selbst zu machen, sondern sich stattdessen von ChatGPT & Co. helfen zu lassen.