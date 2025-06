Mode für den Müll: Die Krise der Altkleidersammler

Wissen Sie noch, früher, als man die T-Shirts, Hosen und Co. der älteren Geschwister oder Cousinen „auftragen“ musste? Als Gewand noch „Wert“ hatte? Davon sind wir heute weit entfernt – und bei 2,99-Euro-Shirts angelangt. Billigstproduktionsware, qualitativ so mies, dass sie kaum wiederverwertet werden kann, häuft sich an.