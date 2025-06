Peltz-Beckhams forever! Brooklyn wusste es sofort

Schluss mit der Social-Media-Show! So sind sie wirklich glücklich

Obwohl ihr Leben oft nach Party und Events aussieht, stellen Nicola und Brooklyn klar, wo sie am glücklichsten sind: „Auf Instagram sieht man oft nur Partys, Events oder Coachella, alles wirkt extravagant. Aber in Wirklichkeit sind wir am glücklichsten, wenn wir einfach auf der Couch mit unseren Hunden sitzen, einen Film schauen oder ein ganz simples Dinner haben.“