Seiwald: „Wenn ich spielen darf, gebe ich alles!“

Bei Lehrgängen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist es mittlerweile zum Ritual geworden: Nicolas Seiwald wird von Journalisten zu seiner beeindruckenden Einsatzserie in der ÖFB-Auswahl befragt. Seine Antwort hört sich immer ähnlich an. „Ich bin dankbar, versuche, meine Leistung zu bringen und das Vertrauen des Trainers zurückzuzahlen. Wenn ich spielen darf, gebe ich alles“, sagte der Salzburger am Montag.