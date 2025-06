In Wien gedreht: „Exterritorial“ ist Streaming-Hit

Jeanne Goursaud in der Hauptrolle

Die Deutsch-Französin Jeanne Goursaud (29) spielt die Hauptrolle. Bekannt wurde sie als angriffslustige Thusnelda in der Netflix-Serie „Barbaren“ (zwei Staffeln seit 2020). In „Exterritorial“ stellt sie eine fürsorgliche Mutter mit psychischen Problemen dar. Sara kämpft mit vollem Körpereinsatz. Sie teilt aus und steckt viel ein.