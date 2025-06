Grüne Baerbock (44) auf Top-Posten der UN gewählt

Fraktionsamt im Bundestag abgelehnt

Anfang März hatte Baerbock abgelehnt, eine Führungsrolle in der Grünen-Bundestagsfraktion zu übernehmen. Dies teilte die 44-Jährige der Fraktion in einem Brief mit. Sie habe sich „aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben“, hieß es darin. Es sei jedoch „kein Abschied“. Einige Tage später wurde dann ihre UN-Nominierung bekannt.