Gilt Tempo 30 bald auf allen Gemeindestraßen?

Lackendorf macht‘s vor – Oberwart diskutiert

Auch in Lackendorf hat man kürzlich Nägel mit Köpfen gemacht. Anders in Oberwart, wo man angesichts der Ausweitung der 30er-Beschränkung auf das ganze Stadtgebiet noch auf der Bremse. Zwar gibt es schon jetzt 30er-Zonen auf zwei Dritteln der Straßenzüge im Stadtgebiet, doch eine Ausweitung auf die ganze Stadt steht noch nicht fest. Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) will nichts überstürzen: „Wir lassen derzeit noch Zeit ins Land ziehen. Der Prozess ist am Laufen, Überlegungen reifen. Es muss eine freie Entscheidung sein, breit diskutiert in der Bevölkerung.“ Die Frage, ob Oberwart auf den 30er-Zug aufspringen wird, bleibt also vorerst offen.