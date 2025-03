Rettung des Pensionssystems: 4000 € für jedes Kind

Und zwar am Kapitalmarkt. Geht die Person dann mit 65 Jahren in Pension, steht ihr laut dem Modell ein kleines Vermögen zur Verfügung, das den Lebensstandard im Ruhestand deutlich erhöht. Wir rechnen vor, wie das Konzept funktioniert und wie es auf einfache Weise so ausgebaut werden kann, dass jedem bei Pensionsantritt sogar 1,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Außerdem: Warum die Kosten für den Staat dabei vergleichsweise gering sind.