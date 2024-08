Schläge ins Gesicht: Zwei Kirchtagsbesucher im LKH

Gegen 2.40 Uhr am Sonntag schlug ein Unbekannter einem 26-jährigen Klagenfurter im Eingangsbereich eines Zeltes am Villacher Kirchtag mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte und wurde verletzt. Zeugen gaben an, dass der Täter in Begleitung von zwei weiteren Männern war. Das Trio verließ daraufhin das Zelt in einem dunklen Auto.Das Opfer wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.