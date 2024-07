Nordkoreanischer Panzer in der Ukraine gesichtet

Trifft Panzer an empfindlichster Stelle

Der Radpanzer basiert dabei auf dem sowjetischen Schützenpanzer BTR-80. Die Lenkflugkörper sollen dabei, wie etwa die amerikanische Panzerabwehrrakete Javelin, in der Lage sein, Panzer von oben zu treffen – also dort, wo sie in der Regel am verwundbarsten sind. Die Raketen sollen in einem Radius von bis zu zehn Kilometer ihr Ziel treffen können.