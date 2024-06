Nordkorea will Soldaten in die Ukraine schicken

Nordkorea hat fast so viel Soldaten wie die USA

Bislang wurde Russland von Nordkorea nur mit Waffenlieferungen unterstützt. So sollen Artilleriemunition, Raketen für russische Mehrfachraketenwerfer und sogar ballistische Raketen an den Kreml geliefert worden sein. Die Entsendung von Söldnern wäre allerdings eine neue Stufe der Eskalation. Laut einer Schätzung des Fachmagazins „Global Firepower“ soll Nordkorea aktuell über etwa 1.320.000 Soldaten verfügen – mit dieser Zahl liegt es nur knapp hinter den USA mit 1.328.000 Soldaten. Was die Militärstärke angeht, soll das jedoch weit hinter anderen Ländern zurückliegen. Nordkorea erreicht hier weltweit nur Platz 36.