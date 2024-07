Was uns im Urlaub wirklich guttut!

In Klagenfurt werde ich abgeholt und bin nach einem kurzen Transfer im VIVAMAYR Medical Health Resort in Maria Wörth. Heute ist Sonntag, das ist der beste Tag zum Anreisen, wurde mir gesagt. Das Wetter ist herrlich und das Resort liegt direkt am Wörthersee. Also nichts wie rein in das türkisblaue Wasser! Herrlich! Später gibt es ein leichtes Abendessen auf der Terrasse und einen kleinen Spaziergang zu den zwei Kirchen auf der Halbinsel, die zu den meistfotografierten Motiven in Kärnten zählen.