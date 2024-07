Mercedes CLE 300 Coupé: Mal wieder was Echtes

Aus zwei mach eins

Der CLE beerbt die Coupés der C- und E-Klasse (auch als Cabrio) und ist mit 4,85 Meter Länge etwas näher am E. Die Front mit der abtauchenden Shark Nose wirkt charakterstark, die Motorhaube ist kräftig konturiert und deutet sogar eine Clamshell an, die Front charakterstark mit edler Chromspange und Sternchengrill. Stark! Am Heck ist den Stuttgartern ein bisserl der Schmäh ausgegangen, es ist etwas glatt geraten. Und die Chrom-Blenden deuten nicht auf einen fetten V8 hin, sondern eher auf die Phantasielosigkeit der Designer. Wie lange sich die Unsitte mit den Auspuffattrappen wohl noch hält?