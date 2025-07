Ich fühle mich „unglaublich missverstanden“

„Fühle mich fast nicht mehr angesprochen“

Auf die Frage, ob das Bild der Öffentlichkeit von ihr in ihren Augen korrekt sei, sagte sie: „Überhaupt nicht.“ Ortega führte aus: „Es ist fast so weit, dass man das Gefühl hat, der eigene Name gehöre nicht zu einem. Ich fühle mich fast gar nicht mehr angesprochen.“