Große Bühne für Österreichs beste Footballerinnen

Selbstbewusstsein, Disziplin und Zusammenhalt – Eigenschaften, die man sich im American Football nicht nur aneignet, sondern täglich lebt. Gerade im Frauen-Football wird das deutlich: In einer traditionell männlich geprägten Sportart erobern immer mehr Frauen das Spielfeld. Das macht sich auch im American Football Bund Österreich (AFBÖ) bemerkbar. Inzwischen sind es vier reine Frauen-Clubteams, die heuer zum zweiten Mal ihre Meisterschaften im Rahmen der Austrian-Bowl austragen werden. Dann heißt es Sieben gegen Sieben, wenn die „Division Ladies“ der Salzburg Ducks gegen die SG Raiders/Hammers am 26. Juli die NV-Arena in St. Pölten stürmen. Gespielt wird nach den traditionellen Tackle-Regeln, mit dem feinen Unterschied, dass das Feld wegen der geringeren Spielerinnenanzahl etwas schmäler ist.