Warum Privatjets nicht mehr neue Teile einfliegen

„Viele Fans sehen nur die Show, den Glanz und Glamour, aber am Ende ist die Formel 1 ein knallhartes Geschäft, in dem jeden Tag jeder auszugebende Euro am Prüfstand steht“, erklärt Peter Bayer. Als CEO der Racing Bulls ist der Vorarlberger Hüter über jene 135 Millionen US-Dollar, die das finanzielle Reglement (über 60 Seiten stark!) den Teams als Ausgaben pro Jahr zugesteht.