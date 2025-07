Nach Ungarn nun auch in Rumänien Pride-Verbot

Ditiu fühlt sich auch an die Ereignisse Ende Juni in Budapest erinnert, wo die Regenbogenparade ebenfalls behördlich untersagt wurde. Das Verbot auf Basis neuer „Kinderschutzgesetze“ führte aber dazu, dass es zu einer Rekordbeteiligung an dem Event kam. Mehrheitlich junge Menschen, aber auch Vertreter der älteren Generation demonstrierten dabei sichtlich nicht nur für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ), sondern insbesondere auch gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán.