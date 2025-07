Regen und Gewitter: Sommer macht weiterhin Pause

Kurze Auflockerung am Nachmittag

Der Samstag beginnt bereits grau und nass, von Vorarlberg bis ins Burgenland kann’s schon in der Nacht regnen. Auch Gewitter sind wieder mit dabei – besonders im Osten und Südosten. Erst am Nachmittag gibt’s kurze Auflockerungen, bevor gegen Abend die nächste Gewitterwelle anrollt. Temperaturen: Zwischen 18 und 28 Grad, am wärmsten im Südosten.