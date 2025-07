Profigeschäft! „Krone“ zeigt die Kultklub-Rückkehr

Seit September 2023 schuldenfrei

Es folgten vier Aufstiege in Serie, 2010 war die Austria schon wieder in der Regionalliga angekommen. Im 300. Pflichtspiel seit der Gründung fixierte man 2014/15 den Zweitliga-Aufstieg. Die Euphorie hielt aber nicht lange. Ende November 2015 wurde ein Sanierungsverfahren eingeleitet. Trotz sportlichen Klassenerhalts ging es in die Regionalliga, danach in die vierthöchste Spielklasse.