E-Scooter-Lenker ließ Pensionist am Boden liegen

Ein 76-jähriger Mann war gerade mit seinem E-Bike auf der Fidelistraße in Richtung des Stadtteils Levis unterwegs, da setzte ein hinter ihm fahrender E-Scooter-Fahrer zum Überholmanöver an. Dieses ging allerdings ordentlich schief: Der E-Scooter-Pilot rammte den Radfahrer an der linken Schulter, der Mann kam folglich zu Sturz. Beim Aufprall zog er sich diverse Blessuren an Knie, Ellbogen und Schulter zu.