Der Deal für Magnus Brunner als EU-Kommissar

ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner hat derzeit wohl die besten Karten auf den Posten des EU-Kommissars. Eine Verkündung dürfte zeitnah erfolgen, die grüne Zustimmung jedoch an Bedingungen geknüpft sein. Was Vizekanzler Werner Kogler und Co. im Gegenzug für die Zustimmung fordern und wo die ÖVP in Brüssel bereits einen ersten Teilerfolg zu feiern hat.