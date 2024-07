Zwei brennende Felder forderten Feuerwehren

Das großteils trockene und heiße Sommerwetter und landwirtschaftliche Arbeiten sorgen im Sommer immer wieder für Feld- und Flurbrände. So auch am späten Montagabend, als fünf Feuerwehren in Diersbach und Hochburg-Ach ausrücken mussten, weil abgemähte Felder in Brand geraten waren.